Zege United dankzij blunderende recordhouder Svilar

Manchester United heeft in groep A van de Champions League ook zijn derde duel gewonnen. De Engelse ploeg, met Daley Blind in de basis, versloeg het nog puntloze Benfica met 1-0.

Benfica-doelman Mile Svilar, met 18 jaar en 52 dagen de jongste sluitpost ooit in de Champions League, werd de schlemiel van de avond. De Belg, die voor rust nog adequaat handelde bij een harde schuiver van Nemanja Matic, wilde halverwege de tweede helft een vrije trap van Marcus Rashford vangen, maar liep ondertussen achterwaarts met bal en al het doel in.

Het duel in Lissabon kende verder weinig hoogtepunten. Het spel was slordig, kansen waren schaars. In blessuretijd liep Benfica-aanvoerder Luisão nog tegen een tweede gele kaart aan. Hij zal daardoor de return over twee weken moeten missen.

Ook Basel wint

FC Basel, zonder de geblesseerde Ricky van Wolfswinkel, volgt na de 2-0 zege bij CSKA Moskou op drie punten van koploper United.