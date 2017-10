Bertens door na opgave Petkovic

Kiki Bertens is doorgedrongen tot de kwartfinales van het WTA-toernooi in Luxemburg. De nummer 30 van de wereld, die vorig jaar de laatste vier haalde in het groothertogdom, zag de Duitse Andrea Petkovic op 6-2, 2-1 opgeven.

De twee stonden dit jaar in Peking en Rosmalen ook tegenover elkaar en beide keren won Petkovic. Twee weken geleden in China bleef Bertens tot 4-4 bij, waarna ze geen game meer won.

De Duitse was ditmaal verre van fit. Zo liet ze na de eerste set haar bloeddruk en hartslag meten. Na een pilletje ging ze toch door, maar dat was van korte duur.

Bertens treft in de kwartfinales Carina Witthöft, van wie ze twee van de drie duels won.