Deense vrouwen staken: WK-kwalificatieduel gaat niet door

Half september leek toch een akkoord bereikt tussen beide partijen. De kwalificatiewedstrijd tegen Hongarije werd wel gespeeld (6-1 zege), maar nu lijken de onderhandelingen alsnog afgeketst.

'Historisch slechte dag'

"Het is een historisch slechte dag voor het vrouwenteam en voor het Deense voetbal in het algemeen", stelt de voorzitter van de Deense bond Kim Hallberg in een verklaring. "Het is betreurenswaardig, maar ook bizar dat we in deze situatie terechtgekomen zijn. Terwijl wij de speelsters betere voorwaarden hebben geboden en ook een uitnodiging hebben verstuurd voor een vervolggesprek."

Hallberg zegt nog niet te weten wat voor gevolgen dit heeft voor de WK-kwalificatie. De straf voor Denemarken kan uiteenlopen van boetes tot zelfs diskwalificatie van het hele toernooi. Volgende week dinsdag staat de WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Kroatiƫ gepland.

Noorwegen trekt salaris gelijk

De staking van de Deense vrouwen komt op een moment dat de Noorse voetbalbond heeft besloten de vergoedingen tussen de mannen en de vrouwen gelijk te trekken. De Noorse vrouwen krijgen, net als de mannen, een vergoeding van ongeveer 640.000 euro.