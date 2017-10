Olympisch kampioene Beitia (38) stopt weer met hoogspringen

Hoogspringster Ruth Beitia heeft een punt achter haar loopbaan gezet vanwege aanhoudend blessureleed. De 38-jarige Spaanse veroverde in 2016 op de Spelen van Rio de Janeiro goud.

Beitia stopte in 2012 al na de Spelen van Londen, waar ze net als in Peking in 2008 vierde werd.

Ze kreeg echter spijt van die beslissing, keerde terug en voegde aan haar ene Europese titel nog drie titels toe (een indoor). Op wereldkampioenschappen (outdoor en indoor) greep de Spaanse vijf medailles: drie keer brons, twee keer zilver.