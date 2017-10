Portugese minister stapt op vanwege bosbranden

De Portugese minister van Binnenlandse Zaken Constança Urbano de Sousa heeft haar functie neergelegd. Haar vertrek is het gevolg van de kritiek op de Portugese overheid vanwege de manier waarop de dodelijke bosbranden in het land zijn bestreden.

Sinds het voorjaar kwamen meer dan honderd mensen om bij meerdere bosbranden. Het dodental van de meest recente bosbrand steeg gisteren naar 41. In Spanje kwamen nog eens vier mensen om het leven. Het vuur werd op de meeste plaatsen gedoofd door de regen. Gisteren werd een driedaagse periode van nationale rouw afgekondigd.

Kritiek

De Portugese bevolking is woedend vanwege de halfslachtige manier waarop de overheid is omgesprongen met de bosbranden. De overheid heeft volgens hen niets geleerd van de bosbranden in juni, waarbij 64 mensen omkwamen. Hulpdiensten kwamen wederom traag op gang. Bovendien wordt de overheid verweten het land niet goed te onderhouden.

In haar ontslagbrief schrijft Urbano de Sousa niet langer in de "politieke en persoonlijke omstandigheden" te verkeren om haar functie uit te voeren. De Portugese premier António Costa had onlangs juist benadrukt dat hij de minister van Binnenlandse Zaken niet zou ontslaan. Wel kondigde hij hervormingen aan.