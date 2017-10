Warriors juichen al, maar verliezen toch nipt

De confetti kwam al naar beneden in Oakland, net nadat Kevin Durant de laatste worp van de wedstrijd tussen Golden State Warriors en Houston Rockets voor zijn rekening had genomen. De bal belandde in de basket en het leek erop dat Warriors, titelhouder in de NBA, zijn eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen op het nippertje had gewonnen.

Maar toen kwam het bericht van de arbitrage: Durant wierp zijn bal pas nadat de buzzer had geklonken. Geen punten dus, waardoor de zege nipt naar Houston Rockets ging (121-122).

Tot aan de slotfase leek er ook niet zoveel aan de hand voor de Warriors: Stephen Curry maakte 22 punten, Kevin Durant kwam tot 20 punten en debutant Nick Young schoot zes driepunters raak om op 23 punten uit te komen. Maar het lukte maar niet om de Rockets af te schudden en in het laatste kwart kwamen de bezoekers uit Houston, mede dankzij James Harden (27 punten) en Eric Gordon (24 punten), nog langszij.