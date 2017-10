Xi Jinping opent partijcongres: in 2050 is China een wereldmacht

In de Chinese hoofdstad Peking is het negentiende congres van de Communistische Partij geopend met een toespraak van president Xi Jinping.

Zowel China als de wereld zijn ingrijpend aan het veranderen, zei Xi. Hij verwacht dat China in 2050 een moderne en sterke socialistische wereldmacht is.

Maar de president waarschuwde zijn 89 miljoen partijgenoten ook voor grote uitdagingen. "Alle kameraden moeten waakzaam zijn voor gevaren."

Tijgers, vliegen en vossen

Een van die gevaren is corruptie binnen de partij, waar de president al langer tegen strijdt. Volgens Xi, die ook secretaris-generaal van de partij is, heeft die strijd momentum gekregen. "We hebben tijgers gedood, vliegen geplet en vossen opgejaagd."