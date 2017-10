'Overwinteren wordt lastig, maar wel vertrouwen richting Ajax'

"Tegen City waren we kansloos, tegen Napoli zat er meer in en vandaag was een gelijkspel verdiend geweest", zegt El Ahmadi. "Het wordt beter. We gaan nu wel met zelfvertrouwen richting Ajax (zondag is in De Kuip de Klassieker in de eredivisie)."

Geen coaching

"Het was redelijk tot goed. Zeker het eerste half uur, maar daar koop je niks voor", gaat de middenvelder verder. "Nul punten. Na hun rode kaart hadden we het slimmer moeten uitspelen via de zijkanten, maar we coachten elkaar niet."