Feyenoord verliest ook derde duel in Champions League

Feyenoord begon uitstekend, met binnen twee minuten al kansen voor Jean-Paul Boëtius (over) en Nicolai Jørgensen (metertje naast). Enkele minuten later was het toch 1-0: doelman Andrij Pjatov keerde een pegel van Tonny Vilhena en uitblinker Steven Berghuis was er als de kippen bij om van dichtbij raak te koppen.