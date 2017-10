Jongeren depressief door schulden: 'Deurwaarders dragen bij aan probleem'

Schulden van jongeren stapelen zich vaak op door de agressieve handelwijze van incassobureaus. Uit landelijk onderzoek blijkt dat in 2015 zeker de helft van de Nederlanders tussen de 18 en 27 jaar schulden had. "De deurwaarders die aanbellen, houden nergens rekening mee", zegt ex-schuldenaar Ines (23).

Ines bouwde haar eerste schulden op toen toen ze 18 was, vertelt ze in Nieuws en Co op NPO Radio 1. Ze stopte voortijdig met haar mbo-opleiding en moest daarom haar ov-kosten en lesgeld terugbetalen. Ines had geen werk en kon met moeite haar rekeningen betalen, laat staan dat ze op korte termijn haar schuld kon aflossen.

Nadat ze door geldgebrek enkele maanden op rij haar zorgpremie niet had betaald, ging het ineens hard. Haar schuld liep op tot ruim 3000 euro. Al snel volgden brieven van schuldeisers. Niet veel later stonden er deurwaarders voor het huis van haar ouders, waar Ines op dat moment woonde. "Het enige wat zij zeiden was: je hebt een schuld openstaan en die moet je binnen deze termijn terugbetalen."