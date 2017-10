Gaslek Alkmaar gedicht; gevaar geweken

Vanwege een gaslek hebben mensen in Alkmaar vanavond hun huis moeten verlaten. Hoeveel huizen werden ontruimd, is niet duidelijk. Na ongeveer een uur lukte het de gasleiding af te sluiten en was het ontploffings- en brandgevaar geweken.

De lekkage was op de Helderseweg, in het noorden van Alkmaar. Iedereen in een straal van 200 meter rond het lek moest van de brandweer weg. Die mensen staan volgens een woordvoerder van de politie nu nog op straat.

NL-Alert

Er worden in het gebied rond het lek metingen gedaan. Daarna wordt besloten of de mensen terug mogen naar huis. Als dat niet zo is, worden ze ergens opgevangen.

Met een NL-Alert werd iedereen in een straal van 500 meter rond het lek opgeroepen ramen en deuren te sluiten, meldt NH Nieuws. De VID waarschuwde voor wegafsluitingen in de buurt van de Helderseweg. Zo werd de N245 deels afgesloten.

Waardoor het lek is ontstaan, is nog niet bekend.