Oproep grote wielernamen aan Dumoulin: kom naar de Tour!

Tom Dumoulin die de strijd aangaat met Chris Froome bij de Tour de France van 2018. Het is de wens van alle wielerfans en ook de Brit zelf hoopt dat de Nederlander erbij is: "Natuurlijk, prima als hij me uitdaagt."

Froome is lang niet de enige die Dumoulin in de Tour wil hebben. Ook Romain Bardet, Warren Barguil, Robert Gesink, Erik Breukink, maar vooral Tour-baas Christian Prudhomme doen een oproep: "Tom, doe mee!"