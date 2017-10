Groenewegen gaat voor geel, Gesink wacht nog met plannen

Andere truien lijken nog ver weg voor Groenewegen. "De groene trui? Met Sagan en Matthews heb je twee renners die ook goed in de bergen meekunnen, dus dat wordt lastig voor mij."

Ploegen van acht

Een uitbreiding van de sprinttrein, die dit jaar nog vijf wagonnetjes telde, is niet echt opportuun. "Dat is moeilijk nu de ploegen kleiner zijn." Naast de sprintambities van Groenewegen heeft Lotto-Jumbo namelijk ook nog enkele klimmers binnen de ploeg die zo hun ambities hebben.

Gesink

Één van hen is Robert Gesink. Hij ziet een Tour met veel mogelijkheden. "Maar het is nogal vroeg om ambities te hebben daarvoor of überhaupt plannen te maken voor volgend jaar."

Gesink is nog herstellende van zijn val in de Tour van dit jaar, waarbij hij een breuk opliep in zijn wervelkolom. "Ik heb drie maanden in een corset gezeten, dus de spiertjes zijn aardig lui geworden."