Politiebureau Nijmegen ontruimd vanwege handgranaat uit WOII

Een handgranaat die mogelijk stamt uit de Tweede Wereldoorlog, zorgt tientallen jaren na dato alsnog voor een penibele situatie in Nijmegen. Een politiebureau aan de Muntweg is vanmiddag deels gesloten, nadat het explosief daar was ingeleverd.

In afwachting van bomexperts, hebben agenten het bureau gesloten, twittert de politie.

De handgranaat werd ingeleverd door een echtpaar, schrijft N1. Volgens de lokale omroep was het explosief slechts deels onklaar en bevatte het nog wat springstof. Een woordvoerder van de politie kon dat niet tegen de NOS bevestigen.