'Inbrekers keren vaak en snel terug bij hetzelfde huis'

Wie slachtoffer is geworden van woninginbraak krijgt relatief vaak opnieuw met inbrekers te maken. Bij één op de twaalf slachtoffers keert de inbreker namelijk terug. In meer dan 50 procent van de gevallen gebeurt dat binnen een jaar, stelt het Verbond van Verzekeraars.

Volgens het Verbond zijn huizen waarin al eens is ingebroken kwetsbaarder omdat inbrekers er hun weg kunnen vinden en weten wat er te halen valt. Omdat inbrekers vaak meerdere keren in dezelfde buurt te werk gaan, zijn ook woninginbraken in de nabije omgeving een belangrijke reden om preventieve maatregelen te nemen, zegt het Verbond.

Het Verbond roept mensen op hun huis uit te rusten met goed hang- en sluitwerk en verlichting. Met het aanvragen van het politiekeurmerk Veilig Wonen kan de kans op inbraak verder worden geminimaliseerd.

Herhaalinbraken

Minstens zo opvallend als het aantal zogenoemde herhaalinbraken, is het feit dat deze in meer dan de helft van de gevallen binnen een jaar plaatsvinden: 15.000 van de 27.000 inbraken. De gemiddelde herhaaltijd van de inbraken is iets meer dan een jaar: 435 dagen.

Tussen 2012 en 2016 telde het Verbond 328.000 gevallen van woninginbraak. In ruim 8 procent van de gevallen ging het om een woning waar de inbreker in het verleden al had toegeslagen. Volgens Leo de Boer, directeur Schade bij de organisatie, is dat percentage "opvallend hoog en ernstig".