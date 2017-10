Prijs voor Hogeschool Utrecht met 'duurzaam, betaalbaar huis' voor allen

Hogeschool Utrecht is in de prijzen gevallen bij de Solar Decathlon, een Amerikaanse wedstrijd om een zo duurzaam mogelijk huis te bouwen. Het studententeam kreeg de publieksprijs met de inzending Selficient, dat naar eigen zeggen "een duurzaam en betaalbaar huis voor iedereen" is.

De jury gaf het Utrechtse team de zevende plaats in de finale, waarin het als enige hogeschoolteam uitkwam tegen tien internationale universiteitsteams. De teams moesten in Denver in tien dagen tijd een huis bouwen, dat door een jury werd beoordeeld op onder meer energie, architectuur, innovatie en marktpotentieel. Vooral op dat laatste onderdeel gooide de Nederlandse inzending hoge ogen.

De publieksprijs stemt het team meer dan tevreden. "Niet alleen hebben we een slim, duurzaam en betaalbaar huis ontworpen, maar ook zijn we een enthousiast team dat met elkaar vanuit verschillende disciplines het verschil weet te maken", zegt teamleider Jason Hoogerbrug. "Ik ben supertrots op het hele team dat een ongelooflijk doorzettingsvermogen heeft laten zien."