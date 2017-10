Aru van Astana naar Team Emirates

Fabio Aru gaat van Astana naar Team Emirates, de ploeg waarvoor hij in 2012 debuteerde. De 27-jarige Italiaan, die in 2015 de Vuelta won, tekende een contract voor drie jaar.

"Aru is niet alleen vanwege zijn enorme kwaliteiten een renner die opwindend is voor de wielerfans. Hij is vooral ook populair omdat hij zich nooit spaart op de fiets", aldus ploegmanager Carlo Saronni van Team Emirates.

Aru eindigde afgelopen zomer in de Tour als vijfde en won de bergetappe naar La Planche des Belles Filles. Hij stond in de Giro twee keer op podium; hij werd tweede in 2015 en derde in 2014.