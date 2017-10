Nieuwe plofkraak in het oosten van Friesland, weer woningen ontruimd

In het Friese Bakkeveen zijn tien woningen ontruimd na een plofkraak. De politie heeft besloten tot ontruiming omdat er mogelijk explosief materiaal is achtergebleven bij de pinautomaat in de gevel van een supermarkt.

Voor de bewoners is opvang geregeld. De EOD is onderweg naar Bakkeveen om het explosief materiaal onschadelijk te maken.