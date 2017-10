Lokale noodtoestand voorafgaand aan extreem-rechtse speech in Florida

De gouverneur van Florida, Rick Scott, heeft lokaal de noodtoestand uitgeroepen voorafgaand aan een speech van een belangrijke leider van extreem-rechts. Alt-right-leider Richard Spencer houdt donderdag een toespraak op de Universiteit van Florida in Gainsville.

De noodtoestand geldt alleen voor Alachua County, waar Gainsville onder valt. "Deze maatregel is een extra stap om te zorgen dat de universiteit en de gemeenschap voorbereid zijn, zodat iedereen veilig is", zegt Scott. De noodtoestand maakt het makkelijker voor de gouverneur om veiligheidsmaatregelen te nemen.

'Vleiend'

Een bijeenkomst van extreem-rechts in Charlottesville mondde in augustus uit in ongeregeldheden. Een 32-jarige tegendemonstrant werd toen doodgereden door een 20-jarige man met nazi-sympathie├źn.

Spencer houdt zijn toespraak in een zaal die hij van de universiteit huurt. Volgens lokale media heeft hij gedreigd met een rechtszaak als de universiteit de speech wil tegenhouden. Hij zou de noodtoestand "vleiend, maar waarschijnlijk onnodig" hebben genoemd.

De bestuursvoorzitter van de universiteit heeft studenten opgeroepen weg te blijven en Spencers "boodschap van haat" te negeren.