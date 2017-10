Bij een brand in een verpakkingsmaterialenbedrijf in Franeker zijn twee mensen onwel geworden. De brandweer onderzoekt welke stoffen zijn vrijgekomen bij de brand. De brandweer houdt er rekening mee dat de directe omgeving gevaar loopt.

De twee medewerkers zijn naar een ziekenhuis gebracht. De omgeving is afgezet en naar omwonenden is een NL-alert gestuurd waarin staat dat een onbekende stof is ontsnapt. Mensen wordt aangeraden ramen en deuren gesloten te houden.