Twee leiders onafhankelijkheidsbeweging Catalonië naar gevangenis

Op last van het Spaanse Hooggerechtshof worden twee separatistische leiders uit Catalonië gevangengezet. Tegen de twee loopt een onderzoek naar opruiing, omdat ze een belangrijke rol zouden hebben gespeeld bij demonstraties in Barcelona en bij het houden van het omstreden referendum over onafhankelijkheid in Catalonië.

De twee zijn Jordi Sanchez van de Catalaanse Nationale Vergadering en Jordi Cuixart van de organisatie Omnium Cultural. Ook zijn twee hoge politiemensen uit Barcelona verhoord.

Spanje onderzoekt of de vier zich hebben schuldig gemaakt aan opruiing tijdens demonstraties in Barcelona op 20 en 21 september. Tijdens die betogingen werd opgeroepen tot massale deelname aan het referendum op 1 oktober, dat volgens de Spaanse regering onwettig was.

Politiechef

Er worden meer arrestaties van Catalaanse leiders verwacht in de nasleep van het referendum.

Het OM had ook opgeroepen tot het oppakken en vastzetten van de Catalaanse politiechef Trapero, onder meer voor het negeren van bevelen op de dag van het referendum, maar de rechter heeft dat afgewezen. Wel moest Trapero zijn paspoort inleveren en moet hij zich geregeld melden bij justitie.