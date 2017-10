Jong Ajax oppermachtig, Helmond Sport boekt eerste zege

Jong Ajax is nog altijd ongeslagen in de Jupiler League. De koploper versloeg maandagavond op eigen veld Almere City met 3-0 en heeft na negen wedstrijden vier punten meer dan achtervolger Fortuna Sittard.

De Colombiaan Mateo Cassierra zette de Amsterdammers in de eerste helft met een schitterend afstandsschot op voorsprong. Kort voor het einde van de eerste helft verdubbelde Vaclav Cerny de score, door de bal laag en in de korte hoek binnen te werken. Noussair Mazraoui was vroeg in de tweede helft het eindstation na een vlotte Amsterdamse aanval.

Hoewel de ploeg uit Flevoland de mindere was van de twee, creëerde het wel drie grote kansen; telkens bleek Ajax-doelman Norbert Alblas een sta-in-de-weg.

Zege voor Helmond

Helmond Sport deed goede zaken door met 3-1 te winnen bij Jong AZ. Robert Braber, Grad Damen en Arne Naudts waren trefzeker voor de Brabanders. Fred Friday scoorde tegen namens de belofteploeg.

Het is voor Helmond de eerste zege van het seizoen, dat daarmee de laatste plaats in de Jupiler League afstaat aan FC Volendam.