Amerikaanse sergeant bekent desertie en wangedrag

De Amerikaanse sergeant Bowe Bergdahl heeft tegenover een militaire rechtbank schuld bekend aan de aanklachten desertie en wangedrag. Bergdahl verliet in 2009 zijn post in een afgelegen gebied van Afghanistan en viel in handen van de Taliban. Het leger zette uitgebreide reddingsmissies op touw, waarbij twee militairen zwaargewond raakten. In 2014 kwam hij vrij na een gevangenenruil.

Hij wordt ervan beschuldigd dat hij andere militairen in gevaar bracht door zonder toestemming zijn post te verlaten. Hij zei destijds tegen een generaal dat hij geprobeerd had andere commandanten te bereiken om hen te wijzen op misstanden in zijn eenheid.

Vandaag verklaarde hij voor de rechtbank dat hij nu begrijpt dat het leger hem uit handen van de Taliban wilde redden, maar dat dat niet zijn oogmerk was toen hij zijn eenheid verliet.

"De kogel"

President Obama had toestemming gegeven voor de gevangenenruil. Zijn standpunt dat het Amerikaanse leger geen militairen op het slagveld achterlaat, werd bekritiseerd door de Republikeinen. Presidentskandidaat Donald Trump zei later dat Bergdahl voor zijn gedrag vroeger de kogel had gekregen.

De voorzitter van de militaire rechtbank, kolonel Nance, noemde die uitlatingen begin dit jaar "verontrustend en teleurstellend", maar vond niet dat de rechtbank daardoor beïnvloed is.

De zaak tegen Bergdahl wordt volgende week voortgezet. Met zijn schuldverklaring wil hij een proces voorkomen. Hem hangt levenslang boven het hoofd.