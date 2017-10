'De Catalaanse regiopresident Puigdemont zit in een spagaat'

Regiopresident Puigdemont heeft het proces rond de mogelijke afscheiding van Catalonië opnieuw vertraagd. Eigenlijk had hij vanochtend met 'ja' of 'nee' moeten antwoorden. Nu dat niet is gebeurd, hoopt de regering dat Puigdemont tijdens een afkoelingsperiode van nog eens drie dagen tot inkeer komt. "Ook al was die periode al van tevoren bedacht, het verhaal sleept zich zo van deadline naar deadline", zegt correspondent Rop Zoutberg.

In de tussentijd wordt de positie van Puigdemont steeds benarder. "Hij zit in een spagaat", zegt Zoutberg. Aan de ene kant dreigt de Spaanse regering met het aanstellen van een bewindvoerder die boven het autonome bestuur komt te staan. Aan de andere kant verliest de regiopresident de steun van zijn nationalistische achterban als hij de onafhankelijkheid niet uitroept.

In beide gevallen worden er waarschijnlijk nieuwe verkiezingen uitgeschreven in Catalonië. De kans dat Puigdemont en zijn partij PDeCat dan veel steun krijgen, wordt met de dag kleiner. Door zijn onduidelijkheid rond de Catalaanse afscheiding is zijn steun bij voor- en tegenstanders van onafhankelijkheid afgenomen. Zoutberg: "Veel mensen weten niet meer goed wat ze nu aan hem hebben. De ramkoers met de Spaanse regering in Madrid maakt de zaak voor hem zo langzamerhand onhoudbaar."