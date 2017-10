27 doden in Portugal door natuurbranden

Bij natuurbranden in Portugal zijn zeker 27 mensen omgekomen. Dat hebben de hulpdiensten bekendgemaakt. De bosbranden woeden sinds gisteren, vooral in het midden van het land.

Momenteel zijn er meer dan 60 brandhaarden actief; 15 daarvan bedreigen huizen. De regering houdt er rekening dat sommige branden zijn aangestoken. Volgens correspondent Rop Zoutberg heeft justitie verdachten in het vizier. "Als deze mensen worden opgepakt, kunnen ze straffen tot 20 jaar krijgen."

Het is op dit moment gortdroog in het midden van Portugal. De Portugese regering heeft in het gebied ten noorden van de rivier de Taag de noodtoestand afgekondigd. De waarschuwing geldt voor bijna de helft van het land.

Galicië

In Spanje zijn tot nu toe vier mensen omgekomen door bosbranden. In de Spaanse regio Galicië, in het noordwesten, werden twee slachtoffers in een busje ingesloten door het vuur. Hun lichamen werden in Nigrán teruggevonden in het uitgebrande voertuig.

Door de harde wind is het vuur in Galicië moeilijk te bestrijden. Naast 350 brandweerlieden zijn daarvoor ook 500 militairen ingezet.

62 doden

Afgelopen juni kwamen bij bosbranden in Portugal 64 mensen om het leven. Tientallen mensen kwamen om toen ze op de vlucht voor de brand in hun auto werden ingesloten door het vuur.