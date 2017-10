Bij een bedrijf aan de Parallelweg in Den Bosch is een explosie geweest. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen Omroep Brabant dat een vat met vijftig liter ammoniak is ontploft.

Vijf mensen raakten lichtgewond. Zij worden ter plekke behandeld. Een gebied van zo'n tweehonderd meter rond het gebouw, een bedrijfsverzamelgebouw, is afgezet. Waardoor het vat ontplofte, is niet bekend.