In het Friese Haulerwijk zijn een tiental woningen ontruimd na een mislukte plofkraak. De politie vermoedt dat er nog explosieven zijn achtergebleven in de pinautomaat.

Een gebied van honderd meter rond de geldautomaat is afgezet. Bewoners zijn opgevangen in een zorgcentrum in de buurt. Er zijn explosievenspecialisten ingeschakeld om het apparaat te onderzoeken.

De politie heeft nog geen verdachten kunnen arresteren.