Omstreden winst voor Maduro bij regionale verkiezingen Venezuela

De socialistische partij van president Maduro is als winnaar uit de bus gekomen bij regionale verkiezingen in Venezuela. De regeringspartij werd door de kiesraad in 17 van de 23 deelstaten tot winnaar uitgeroepen.

De oppositie aanvaardt de uitslag niet. Op basis van peilingen leek de regeringspartij voor het eerst in 20 jaar een meerderheid van de gouverneursposten te zullen verliezen. Maduro's partij had 20 van de 23 gouverneurszetels in handen.

Stemlokalen verplaatst

Volgens oppositieleiders gingen stemlokalen in regeringsgezinde buurten eerder open. Bovendien zouden 200 stemlokalen op het laatste moment zijn verplaatst. Duizenden kiezers zouden daardoor getroffen zijn.

De kiesraad zegt juist dat er weinig onregelmatigheden waren.

De verkiezingen zijn de eerste in het Zuid-Amerikaanse land sinds Maduro in augustus het door de oppositie gedomineerde parlement opzij schoof. Maduro wil de grondwet van het land aanpassen, tot ongenoegen van de oppositie.