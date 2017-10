Oud-mariniers: doden werden ingecalculeerd bij beëindiging treinkaping

Twee oud-mariniers die in 1977 betrokken waren bij acties tegen Molukse gijzelnemers zeggen dat het kabinet daarbij doden incalculeerde. Berichten over levensbesparende geweldinstructies noemen ze onzin. "Wij schieten niet op de benen. Dat doet een wijkagent", zeggen ze in de Volkskrant.

De twee spraken met de krant na getuigenissen van collega's in een rechtszaak tegen de Staat. Nabestaanden van doodgeschoten Molukse kapers willen weten of de Nederlandse regering opdracht gaf hen te doden. Bij het proces verklaarden mariniers die een einde maakten aan de treinkaping bij De Punt dat de gijzelnemers levend opgepakt zouden worden bij een duidelijke overgave.