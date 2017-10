'Klaar. Punt. Einde voor Advocaat bij Oranje'

Feyenoorder Nicolai Jørgensen maakte tegen PEC Zwolle zijn rentree, terwijl Ajacied Kasper Dolberg het moeilijk heeft in Amsterdam. "Nicolai miste in het begin van dit seizoen Dirk Kuijt", zegt Tomasson. "Het is moeilijk met buitenspelers die alleen maar naar binnen trekken. Kuijt trok altijd veel aandacht naar zich toe in het zestienmetergebied."

Volgens Tomasson had Dolberg vorig seizoen veel baat bij de arbeid die Bertrand Traoré verrichtte. "Die werd heel erg onderschat", aldus de Deen. "Neres is niet te vergelijken met Traoré." Pierre van Hooijdonk gaat een stapje verder en is niet te spreken over de buitenspelers van Ajax. "Ik heb medelijden met Huntelaar of Dolberg", zegt Van Hooijdonk.

'Het is mooi geweest'

Terug naar Oranje. Hoewel hij eerder had gezegd aan het eind van dit jaar te vertrekken bij het Nederlands elftal, liet Advocaat na afloop van het duel met Zweden blijken dat wat hem betreft de deur naar Oranje toch nog op een kier staat. Dat verbaasde Arno Vermeulen, chef commentatoren bij de NOS. "Ik mag aannemen dat de KNVB dat niet doet. Pierre heeft gelijk. Hij heeft het niet goed gedaan. Het is mooi geweest. Punt. Einde."