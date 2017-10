Macron zet Harvey Weinstein uit het Légion d'honneur

De Oscar Academy in Hollywood had hem al in de ban gedaan en nu raakt filmproducent Harvey Weinstein ook de hoogste Franse onderscheiding kwijt. President Macron heeft besloten hem te schrappen van de erelijst van het Légion d'honneur (Legioen van eer).

Nicolas Sarkozy ridderde Weinstein in 2012 voor zijn verdiensten voor de filmindustrie, zoals het produceren van The Artist. Die Franse stomme zwart-witfilm uit 2011 sleepte vijf Oscars in de wacht.

De huidige president Macron neemt het toenemend aantal beschuldigingen aan het adres van Weinstein over seksuele intimidatie, aanranding en verkrachting hoog op. "Dit soort gedrag is strijdig met de eer van het legioen", zei een woordvoerder van Macron tegen The New York Times.

Couturier

De president heeft met de grootkanselier van het Légion d'honneur gesproken over het in gang zetten van de procedure om Weinstein zijn Franse ridderschap te ontnemen.

Het komt wel vaker voor dat leden van het legioen in ongenade vallen. Zo werd in 2012 de Britse couturier John Galliano van de lijst geschrapt. De topontwerper van het Franse modehuis Dior was ontslagen en veroordeeld voor antisemitische uitspraken.