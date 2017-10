Frustraties Luiten nemen toe: heel slecht op de greens

Joost Luiten is het Italiaanse Open op een gedeelde 32ste plaats geëindigd. In Monza ging hij op de slotdag rond in 69 slagen (vijf birdies en drie bogeys) en weer hield hij een slecht gevoel aan zijn putts over.

"De bogey op hole achttien was vervelend, maar de manier waarop die bogey tot stand kwam, is typerend voor mijn spel de laatste weken", schrijft Luiten op zijn website, waar hij zichzelf ook vorige week hard aanpakte na het Dunhill Links Championship.

"Ik mis een putt voor par van een meter. Oké, kan gebeuren, maar als je op de voorgaande holes geen putt weet te holen is het wel heel erg frustrerend. Mijn lange spel is sinds een paar weken weer op orde, maar op de greens is het gewoon heel slecht."