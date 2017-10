Vrouwen Ajax boeken ruime zege op PEC

De vrouwen van Ajax hebben in de eredivisie ruim gewonnen van PEC Zwolle: 5-2. De regerend landskampioen nam in Amsterdam pas in de tweede helft afstand van de bezoekers.

Liza van de Most en Kelly Zeeman zetten Ajax op voorsprong, maar via twee goals van Yvette van Daelen kwam PEC Zwolle sterk terug. Desiree van Lunteren zette Ajax in de 63ste minuut weer op voorsprong, waarna Zeeman (80) en opnieuw Van Lunteren (85') de zege alsnog een comfortabel aanzien gaven.