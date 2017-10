Woede over negeren rode kruizen op A2 bij Vinkeveen

Dierenambulance De Ronde Venen Amstelland is woedend op automobilisten die op de A2 bij Vinkeveen rode kruizen negeerden. Het werk van de hulpverleners werd daardoor vrijwel onmogelijk gemaakt.

Samen met Rijkswaterstaat werd een zoektocht op touw gezet nadat er alarm was geslagen over een loslopende hond op de vluchtstrook. Het dier bleek te zijn overleden. Een aantal rijstroken werd afgesloten voor de berging van de hond, maar dat bleek een gevaarlijke onderneming.

"We konden niks doen, het was te gevaarlijk en naast ons zien we met tranen in onze ogen toe hoe één voor één de auto's de wegafzetting en de borden negeren", vertelt volgens RTV Utrecht een hulpverlener op Facebook. Later werd opnieuw een poging gedaan de hond te bergen. "Ondanks dat zien we een auto op ons af komen en zijn we naar de vluchtstrook gerend, anders waren wij zeker geraakt. We hebben de hond met letterlijk gevaar voor eigen leven geborgen."

Gedrag

De hulpverleners van de Dierenambulance hebben geen goed woord over voor het gedrag van sommige automobilisten op de A2. "Voor alle verkeershufters die toch hun afspraak, verjaardag of feestje niet wilden missen om even de afslag bij Breukelen te pakken, namens de eigenaar van de hond bedankt!"

Het bericht doet veel stof opwaaien op Facebook. Veel mensen reageren met afschuw over het gedrag van sommige weggebruikers.