Lichaam gevonden in Amsterdam, mogelijk van Italiaans maffialid

In Amsterdam-West is donderdagmiddag onder verdachte omstandigheden een lichaam gevonden. Het zou gaan om de 44-jarige Saverio Tucci, een lid van de maffia in de Italiaanse stad Foggia. De politie heeft drie verdachten aangehouden.

Over de omstandigheden rond zijn dood is niets bekendgemaakt. Ook over de identiteit van de verdachten is niets naar buiten gebracht. Het drietal verschijnt begin deze week voor de rechter-commissaris.

Volgens het AD is Tucci vermoord en werd zijn lichaam gevonden in een auto. De Italiaan zou een bekende zijn van de politie en vast hebben gezeten voor drugshandel. Hij zou in 2012 het doelwit zijn geweest van een liquidatiepoging.