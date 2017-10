Ontevreden klant gijzelt en mishandelt medewerker keukenbedrijf

Een man van 72 uit Albergen (bij Almelo) heeft in zijn huis een medewerker van een keukenbedrijf uit Deventer gegijzeld. De 66-jarige man was naar Albergen gegaan om een probleem op te lossen. Toen hij binnen was, werd hij mishandeld en met een wapen op zijn hoofd met de dood bedreigd. Ook mocht hij niet weg.

Na bijna een uur wist de man te ontsnappen naar een woning in de buurt. Daar hebben de bewoners de politie gealarmeerd, die de 72-jarige verdachte heeft opgepakt. Ook is zijn woning doorzocht.