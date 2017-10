Parcoursrecord Cherono in Amsterdam, Nederlands record Nageeye

Amsterdam, dat al jaren jacht maakt op een winnaar met een tijd onder de 2 uur en 5 minuten, zette zondag in op een brede groep lopers met een tijd in de 2 uur en 5 minuten achter hun naam. Van die favorieten bleven er in de slotfase weinig over. Tesfaye Abera, met 2.04.24 de snelste man op papier, ging er als laatste van de grote favorieten af. Dat was na ruim 33 kilometer.

Voor hem waren lopers als de drievoudig winnaar Wilson Chebet (2.05.27), Laban Korir (2.05.54) en Stephen Chebogut (2.05.52) al aan het front verdwenen. Chebet stapte zelfs uit.

Na 35 kilometer telde de kopgroep nog vijf lopers; de Ethiopiƫr Mule Wasihun en de Kenianen Amos Kipruto, Lawrence Cherono, Norbert Kigen en Abraham Kiptum. De laatste was een outsider in Amsterdam met een persoonlijk record van 2.14.48.

Vier kilometer voor het einde viel het doek voor Wasihun en Kipruto. Cherono, die al veel sleurwerk aan kop had gedaan, bleek over de meeste inhoud te beschikken. Kiptum boog als eerste en in het Olympisch Stadion moest ook Kigen zich gewonnen geven. Kiptum werd derde en haalde acht minuten van zijn persoonlijk record af.