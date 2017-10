Wekdienst 15/10: verkiezingen in Oostenrijk en politiebus in vlammen op

Wat heb je gemist?

- Politiebusje in brand bij zoektocht naar pyromaan: In Culemborg is vannacht een politiebusje zwaar beschadigd door brand. In de gemeente is al enige tijd een pyromaan actief die het op auto's heeft voorzien. Er zijn al meer dan zestig auto's in vlammen opgegaan. Volgens ooggetuigen waren agenten aan het surveilleren toen de brand in het busje uitbrak.

Ander nieuws uit de nacht:

- Zorgcomplex Friesland ontruimd om brand: De brand brak rond middernacht uit in een aanleunwoning in Sint-Annaparochie.

- 'Aanstootgevend' kunstwerk Van Lieshout toch naar Parijs: Domestikator werd geweigerd door het Louvre, maar is welkom bij het Centre Pompidou.

- Eindelijk eerste lijnvlucht naar afgelegen Sint-Helena: Het dure vliegveld op het eiland in de Atlantische Oceaan bleek niet geschikt voor grote toestellen. Uit testvluchten is nu gebleken dat een Embraer E190 er prima kan landen.

- Chuck Yeager (94) viert verjaardag supersonische vlucht: De Amerikaanse luchtvaartpionier werd in het zonnetje gezet op de 70ste verjaardag van de eerste supersonische vlucht.