Klaassen wist ook wel dat hij niet eventjes zou domineren

Met het Nederlands elftal lukte het niet. En ook bij zijn club blijven de gewenste resultaten vooralsnog uit. "We hebben het heel lastig nu...", kan Davy Klaassen niet ontkennen. Zijn overgang van Ajax naar Everton, waar landgenoot Ronald Koeman de scepter zwaait, heeft dan ook nog niet gebracht wat hij ervan had gehoopt.

Al is Klaassen realistisch genoeg om te beseffen dat de stap van de Nederlandse naar de Engelse competitie niet de eenvoudigste is. "Ik had echt niet verwacht toen ik daarheen ging dat ik wel eventjes de Premier League zou gaan domineren of dat ik elke wedstrijd de pannen van het dak zou spelen. Het is vooral wennen en aanpassen."

Bal naar voren

Dat de middenvelder, die in de eredivisie vrijwel wekelijks uitblonk en daarbij ook nog de nodige goals maakte, al snel geblesseerd raakte, hielp daar niet bij. Klaassen is lang niet zeker van een basisplaats. En de keren dat hij wél in het veld stond, trof hij een ploeg aan waarin het stroefheid troef was.

"We hebben niet echt een team waarin het lekker loopt, nee. Er zijn niet heel vastigheden en we wisselen nog veel. Er is niet een basisteam, zeg maar. En dat is lastig."