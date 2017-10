Verkiezingen Oostenrijk, veel kiezers weten het nog niet

In Oostenrijk zijn de stemlokalen om 06.00 uur opengegaan voor de parlementsverkiezingen. Tot 17.00 uur kunnen de kiezers hun stem uitbrengen, kort daarna volgt de eerste prognose van de uitslag.

In de peilingen gaat de conservatieve partij ÖVP van minister van Buitenlandse Zaken Sebastian Kurz aan kop. De sociaal-democratische SPÖ eindigt naar verwachting op de tweede plaats. Een goed resultaat wordt ook verwacht voor de rechts-populistische FPÖ, die profiteert van het aanhoudende vluchtelingendebat.

ÖVP en SPÖ vormden jarenlang een coalitie. Aan die samenwerking kwam dit voorjaar een einde toen de regering na allerlei conflicten uiteenviel. De verkiezingen van vandaag stonden eigenlijk gepland voor over een jaar.

Lastercampagne

ÖVP-leider Sebastian Kurz is pas 31 jaar. Hij was mikpunt van een lastercampagne waarvoor de sociaal-democraten medeverantwoordelijk worden gehouden. Met nepaccounts op Facebook werd geprobeerd Kurz te beschadigen. Hij is populair bij veel jonge kiezers, geldt als charismatisch en wordt wel Wunderwuzzi genoemd. Critici zeggen dat Kurz met rechtse standpunten over immigratie kiezers probeert weg te halen bij de FPÖ.

Verwacht wordt dat de onderhandelingen over een nieuwe regering lastig en ingewikkeld worden. Ook in Oostenrijk is het politieke landschap versplinterd. De kans bestaat dat Kurz om een reegring te vormen toenadering zoekt tot de FPÖ.

Uit onderzoek blijkt dat veel kiezers nog niet weten wat ze gaan stemmen. De uitslag kan dus anders uitvallen dan de laatste peilingen.

Of vanavond al duidelijk wordt wie heeft gewonnen, is niet zeker. Er zijn 750.000 kiezers die hun stem per post uitbrengen. Pas morgen worden die geteld en een deel van de briefstemmen zelfs pas donderdag. Mochten de grote partijen vanavond erg dicht bij elkaar liggen, dan kunnen de briefstemmen uiteindelijk de doorslag geven.