'Aanstootgevend' kunstwerk Van Lieshout toch naar Parijs

Een constructie van de Nederlandse kunstenaar Joep van Lieshout die geweigerd werd door het Louvre zal volgende week toch te zien zijn in Parijs. Domestikator is welkom bij het Centre Pompidou in de Franse hoofdstad. "Ik denk dat het een zeer geliefd werk wordt."

Het kunstwerk bestaat uit een gebouw waarin twee figuren zijn te herkennen. Van Lieshout noemt het "een man die zijn hond uitlaat of een boer met een varken in de weer", maar Franse critici zagen er een seksuele handeling in en noemden het werk aanstootgevend. Dat het 12 meter hoge werk in de buurt van een speeltuin zou worden opgebouwd maakte het alleen maar erger.

"Ze waren bang voor de publieke opinie, voor kritiek", zegt Van Lieshout in het radioprogramma De Overnachting over het Louvre. "Zelf denk ik dat als kinderen er iets in zien, ze er oud genoeg voor zijn", relativeert hij.

Censuur

De weigering van het Louvre leidde tot veel ophef in Frankrijk. "Het heet inmiddels het Statue of Liberty in Frankrijk. Het is een symbool geworden voor de vrijheid van meningsuiting en tegen censuur", zegt Van Lieshout, die enkele dagen geleden de uitnodiging van het Centre Pompidou accepteerde. Vanaf dinsdag is het werk daar te zien.

Het is een tendens dat musea bang zijn voor kritiek op controversieel werk, zegt Van Lieshout, met een verwijzing naar het Guggenheim, dat ook een omstreden tentoonstelling schrapte. Volgens hem zijn "managers, marketeers en advocaten" bang voor campagnes op sociale media. "Als kunstenaar word je dan belemmerd in wat je kunt zeggen. Uiteindelijk wordt het dan een brave boel."

Het werk zal later nog in Amsterdam te zien zijn, op de NDSM-werf.