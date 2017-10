Politiebusje in brand bij zoektocht naar pyromaan

In Culemborg is vannacht een politiebusje zwaar beschadigd door brand. In de gemeente is al enige tijd een pyromaan actief die het op auto's heeft voorzien.

Buurtbewoners hoorden even voor middernacht hoe een ruit van het busje werd ingetikt en zagen kort daarna vlammen uit het voertuig slaan. Omroep Gelderland schrijft dat ze met gieters hebben geprobeerd de brand uit te krijgen.

Het afgelopen anderhalf jaar gingen er al meer dan zestig auto's in vlammen op in Culemborg. Ook op de plek waar nu het politiebusje vlam vatte was al eens eerder een auto uitgebrand.

Ooggetuigen melden dat de agenten te voet aan het surveilleren waren toen de brand in het busje uitbrak. De beschadigde bus is inmiddels weggetakeld voor sporenonderzoek.