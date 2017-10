Visser en Kieft schrijven rugbyhistorie

In de Champions League van het rugby stonden vanavond voor het eerst twee professionele rugbyers uit Nederland tegenover elkaar: Tim Visser van het Engelse Harlequins en Zeno Kieft van de Franse club Stade Rochelais.

"Dat is heel speciaal", zei de 30-jarige Visser na afloop van de Champions Cup-wedstrijd. "Ik ben natuurlijk jaren de enige Nederlandse professionele rugbyer geweest. Het is mooi dat Zeno dat ook bereikt heeft in de Franse competitie. Het was een historisch moment."

Voor de vijf jaar jongere Kieft was de avond om meerdere redenen bijzonder. "Het is onwijs gaaf. Het is de eerste wedstrijd voor La Rochelle in de Champions Cup, we winnen in een geweldig stadion en dan ook nog eens met twee Hollanders op het veld. Mooier kan niet."

De Franse club van Kieft won met 34-27 van Harlequins. "Zeno was goed", vond Visser. "Hij doet het vuile werk in het midden waar je vaak niet veel van ziet, maar hij zat goed in de wedstrijd."