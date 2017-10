Het beste uit het Oog: Varoufakis' Europese thriller en de ontdekker van Aznavour

In Het beste uit het Oog deze week aandacht voor een oude bekende: Yannis Varoufakis. De Griekse voormalige minister van Financiën heeft zijn politieke memoires geschreven. Het boek, waarin hij schrijft over zijn strijd tegen Europese begrotingen, leest als een politieke thriller. Financieel geograaf Ewald Engelen las het en vertelt over de Griekse outsider in een Europa dat maar weinig met zijn stijl ophad.

De Rotterdamse zanger Leo Fuld ontdekte Charles Aznavour en trad op met grootheden als Nina Simone. De Nederlandse theatermakers Evert de Vries en Rob van de Meeberg maakten de voorstelling Wo Ahin Soll Ich Geh'n over de wereldberoemde Fuld, die na zijn dood in 1997 grotendeels werd vergeten.