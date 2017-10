Handbalsters Dalfsen verliezen van Tsjechen

De handbalsters van Dalfsen hebben in de tweede kwalificatieronde van de EHF Cup thuis verloren van Banik Most: 28-32. De tweede wedstrijd is volgende zaterdag week in Tsjechiƫ.

Dalfsen kon de bezoekers in de eerste helft goed bijbenen, maar na de rust ging het tempo bij Most omhoog. De Tsjechische ploeg sloeg een gat van zes punten en hield Dalfsen daarna eenvoudig op afstand.

Lions uitgeschakeld in Noorwegen

Voor de mannen van Limburg Lions zit het Europese seizoen er al op. De ploeg werd uitgeschakeld in de tweede voorronde van de EHF Cup.

Lions verloor vorige week in eigen huis met 28-25 van OIF Arendal en stapte vanavond in Noorwegen opnieuw met een nederlaag van het veld: 29-26.