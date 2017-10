Koploper Napoli neemt afstand na verlies Juventus

Napoli heeft aan kop van de Serie A afstand genomen van regerend kampioen Juventus. De ploeg van coach Maurizio Sarri won met 1-0 bij AS Roma, terwijl Juventus in eigen huis met 2-1 verloor van Lazio. Het verschil is nu vijf punten.

Voor rust domineerde Napoli in Rome, maar lieten de bezoekers ook een handvol goede kansen liggen. Met hulp van Roma kwam Napoli op voorsprong. Dries Mertens kapte zich in het strafschopgebied vrij en legde terug op Lorenzo Insigne. Iets te hard, maar Daniele De Rossi speelde de bal alsnog in de voeten van de spits, die koel bleef.

Napoli heerste ook lange tijd na rust, maar bleef ook slordig in de afronding. Pas in de laatste 20 minuten werd Roma gevaarlijk; José Manuel Reina hield een kopbal van Federico Fazio met hulp van de paal uit zijn doel en Edin Dzeko schampte met een kopbal de lat en Cengiz Ünder schoot in de handen van Reina.