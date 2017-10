Irriterend gas vrij bij Chemelot, situatie onder controle

Op het verzamelterrein van chemische bedrijven Chemelot in Zuid-Limburg is vanmiddag rond 14.20 een onbekende hoeveelheid ammoniumnitraat vrijgekomen. Ammoniumnitraat wordt gebruikt bij de fabricage van kunstmest en kan irritaties veroorzaken. De brandweer heeft de situatie sinds 15.10 uur onder controle.

Het gas kon vrijkomen door een lekkage in een klep op een veertig meter hoge schoorsteen, meldt 1Limburg. Inmiddels is de uitstoot gestopt. De brandweer verrichtte nog even metingen, maar is daar inmiddels mee gestopt omdat geen (grote) chemische concentraties werden gemeten. "Alleen mag dit niet meer gebeuren", laat een woordvoerder van de brandweer weten.

Een woordvoerder van Chemelot laat weten dat de omgeving geen moment in gevaar is geweest, omdat het irriterende gas op grote hoogte vrijkwam. Bovendien ging het volgens hem om "een kleine hoeveelheid".

Fakkelen

Eerder vanmiddag, meldt Chemelot zelf, was ook sprake van een storing in een van de rubberfabrieken van Lanxess op het terrein. Welk gas daarbij vrijkwam, is niet bekendgemaakt. Volgens Chemelot was het noodzakelijk om te fakkelen. Daarbij worden gassen verbrand om te voorkomen dat ze in het milieu terechtkomen.

Op het terrein van Chemelot zitten heel veel chemische bedrijven. Het bekendste is DSM.