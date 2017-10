Uitvaartbijeenkomst Van der Laan begonnen

In het Concertgebouw in Amsterdam is de uitvaartbijeenkomst begonnen voor burgemeester Eberhard van der Laan, die op 5 oktober overleed. Bij het besloten afscheid zijn ongeveer duizend familieleden, vrienden, collega's, politici en andere relaties. Naar verwachting zijn ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima aanwezig.

De kist werd naar binnen gedragen door vrienden van Van der Laan. Op dat moment werden in heel Amsterdam de klokken geluid.

Het openbaar vervoer stond om 13.00 uur een minuut stil, op initiatief van het GVB. Andere vervoerders sloten zich daarbij aan. Brandweer- en politievoertuigen rijden met een rouwlint en op openbare gebouwen hangt de vlag halfstok.

Muziek

Op de bijeenkomst spreken familieleden en vrienden, onder wie historicus Geert Mak en premier Rutte. Er is muziek van Wende Snijders, Acda en De Munnik, Trio Bier en leden van het Koninklijk Concertgebouworkest.

Na de bijeenkomst wordt de overleden burgemeester in familiekring begraven.

De condoleances die via het condoleanceregister zijn verzameld, worden na de begrafenis overhandigd aan de familie.

De afgelopen dagen was er voor belangstellenden gelegenheid om langs de kist te lopen en de burgemeester een laatste groet te brengen. Velen maakten daarvan gebruik. Ook werden op verschillende plaatsen in de stad, waaronder de ambtswoning, bloemen gelegd.