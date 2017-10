Utrecht-scout Martel: Bahebeck is creatiever dan Haller

Net als zijn voorganger Sébastien Haller is ook Bahebeck in Utrecht terechtgekomen via Didier Martel. De nu 45-jarige Martel werd in twee seizoenen een publiekslieveling in de Domstad en speelde vervolgens nog vier jaar bij Vitesse.

Tegenwoordig houdt hij als scout de Franse competities in de gaten voor FC Utrecht.

"Na de zware blessure van Simon Makienok (de Deense spits scheurde een dag voor het duel met Lech Poznan in de kwalificaties voor de Europa League zijn kruisband, red.) zocht Utrecht nog een aanvaller die op meerdere posities inzetbaar is. Ik heb Jean-Christophe voorgesteld", blijft Martel bescheiden, "en de rest van de scouting heeft toen besloten voor hem te gaan."