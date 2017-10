Groot heroïnelab ontmanteld bij paprika- en komkommerkwekers

De politie heeft een kwekersfamilie aangehouden die in een aantal grote komkommer- en paprikakassen en in een autogarage - in het gebied tussen Rotterdam en Den Haag - een groot illegaal productiebedrijf voor heroïne had opgezet. De levering van een chemische stof aan het kwekersbedrijf zette de politie op het spoor van het laboratorium in Bleiswijk.

Volgens de website Politie.nl hadden "binnen- en buitenlandse instanties" al eerder aangegeven dat de kwekers zich op de productie van heroïne richtten. Bewijs kwam er toen dit jaar grote hoeveelheden azijnzuuranhydride werden geleverd. Deze stof wordt gebruikt in leerlooierijen en voor de productie van aspirine en duurzaam naaldhout. Ook is het een hulpstof om morfine om te zetten in heroïne. Maar voor het kweken van komkommers en paprika's heb je geen azijnzuuranhydride nodig.

Acht verdachten

Op 17 augustus deed de politie een eerste inval in een van de kwekerijen van het bedrijf, in Bergschenhoek. Daarbij werden duidelijk sporen van heroïneproductie aangetroffen, aldus de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO). Tussen augustus en begin deze maand zijn in totaal acht mensen aangehouden.